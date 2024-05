Sicherheit in Erkrath Stadt verteidigt neue Feuerwache

Im Wülfrather Feuerwehr-Ausschuss wurde zuletzt noch einmal darauf hingewiesen, dass durch die Klinikschließungen in der Region (Haan, Solingen-Ohligs und Ratingen) künftig der Bedarf an Rettungswagen und Personal dafür in den Städten des Kreises steigen wird. In den Feuerwachen könnte es also eng werden. Erkrath wurde in diesem Zusammenhang als Beispiel für eine neue Feuerwache genannt, bei der schon jetzt klar sei, dass sie nach der Fertigstellung (angepeilt ist Sommer 2025) für die veränderten Bedürfnisse zu klein sein werde.