Hilfe in der Pandemie in Erkrath : Touren zum Impfzentrum – Behinderten-Beauftragte gibt Tipps

Erkrath Rollstuhlfahrer im Kreis Mettmann hätten zum Teil Fahrkilometer für Freizeitfahrten (bis zu 300 km monatlich) mit Zuzahlung von 20 Cent pro Kilometer. Behinderte mit einem Pflegegrad könnten das über ihre Assistenzkraft bei der Krankenkasse abrechnen.

(hup) Sicher ist, dass das in Erkrath angesiedelte Impfzentrum des Kreises Mettmann in den Räumen von Timocom an der Hochdahler Straße am 1. Februar öffnet – zunächst von 14 bis 20 Uhr, so schnell wie möglich aber zwölf Stunden, täglich an sieben Tagen in der Woche. Das ist das Ziel des Leiters. Noch nicht geklärt ist, wie mobil eingeschränkte Senioren, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen, das Zentrum erreichen.