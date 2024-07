Neu in Erkrath Stadt testet Plattform für Bürgerbeteiligung

Die Beteiligungsplattform des Landes NRW soll in Erkrath auf Beschluss der Politik hin im Rahmen eines Pilotprojektes bis Ende 2025 getestet werden. Ziel sei es, durch die regelmäßige Nutzung der Plattform mehr Beteiligung für Bürgerinnen und Bürgern in Erkrath zu ermöglichen, um die Öffentlichkeit stärker in die Gestaltung des Lebens in der Stadt einzubringen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.