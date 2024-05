Sauberkeit in Erkrath Stadt testet Behälter für Pizzakartons

Die drei Behälter sollen nun probeweise in den Erkrather Zentren stehen – einer am Hochdahler Markt, einer am Bavierplatz und einer am Neuenhausplatz. „Wir hoffen, dass die Idee gut angenommen wird und Pizzakartons zukünftig in Erkrath nicht mehr für überfüllte Mülltonnen verantwortlich sind“, sagt Ratsmitglied Leon Bröcker, der die Idee in seiner Partei vorgestellt hatte.