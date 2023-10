Zufluchtsort Erkrath Stadt sucht weitere Wohnungen für Flüchtlinge

Der Bedarf an Wohnraum sei noch lange nicht gedeckt, vor allem für Familien mit entsprechend größerem Raumbedarf. Lediglich für Ukrainer sei es derzeit etwas leichter, Wohnungen zu finden. „Wenn sie von freien Mietwohnungen hören, bitte melden“, appellierte Sozialdezernent Michael Pfleging an die Ausschussmitglieder. Einige von ihnen berichteten von Flüchtlingsfamilien, die teils schon seit vielen Jahren auf eine Wohnung warten. Etwa eine Familie, die in der Unterkunft am Steinhof mit fünf Kindern in einem Zimmer lebe, was vor allem die Bildungschancen der Kinder enorm beeinträchtige. Diese Familien müssten bevorzugt vermittelt werden, damit der Nachwuchs Platz fürs Lernen bekäme.