Meldung noch bis Ende August möglich Stadt sucht Kandidaten für den Heimatpreis 2024

Jeder Erkrather kann Vorschläge für den Heimat-Preis 2024 einreichen, unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Verein, einer Gruppe oder Initiative. Wer sich bereits in den Vorjahren beworben hat, aber nicht ausgezeichnet wurde, kann seinen Hut nun erneut in den Ring werfen. Unter allen Bewerbungen werden drei Preise vergeben: Der erste ist mit 2500 Euro, der zweite mit 1500 Euro und der dritte mit 1000 Euro dotiert.