Projekt geht weiter Ökobilanz verbessern und Geld sparen

Übergeordnetes Ziel des Projekts ist es, den Teilnehmern aufzuzeigen, wie ökologisches Handeln im Unternehmen zu ökonomischem Erfolg führt und welche Förderungen möglich sind. Es gibt weder bei Branchen noch bei Betriebsgrößen Grenzen. So nahmen an der sechsten Staffel mit der Witte Niederberg GmbH ein Automobilzulieferer, mit der Stadt-Sparkasse Haan eine Bank, und mit den Freien Aktiven Schulen Wülfrath eine Bildungseinrichtung teil. Dass jeder ungeachtet seiner Größe und Mittel seine Öko-Bilanz verbessern kann, will das praxisnahe Kooperationsprojekt von Kommunen und Wirtschaft nun zum siebten Mal im Kreis unter Beweis stellen.