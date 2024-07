Miteinander in Erkrath Mitmachen beim internationalen Fest

Erkrath · Am 1. September soll in Hochdahl wieder groß gefeiert werden. Damit für Kurzweil gesorgt ist, werden noch Akteure gesucht, die sich mit Ständen oder am Bühnenprogramm beteiligen.

08.07.2024 , 12:00 Uhr

Das Internationale Fest zieht stets viele Besucher an. Foto: Stadt Erkrath

Der Integrationsrat der Stadt Erkrath wird am Sonntag, 1. September, von 11 bis 17 Uhr wieder ein Internationales Fest auf dem Europaplatz an den Hochdahl Arcaden feiern. Mit einem bunten Kulturprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten soll das vielfältige Fest den interkulturellen Austausch fördern und verschiedene lokale Akteurinnen und Akteure insbesondere aus den Bereichen Ehrenamt, Sport und Gesellschaft miteinander vernetzen. Erkrather Vereine, Organisationen sowie Gruppen und Privatpersonen sind eingeladen, sich aktiv an der Durchführung des Festes zu beteiligen – ob mit einer kreativen Mitmachaktion, einem Verkaufs- und Infostand oder einem unterhaltsamen Show-Programm. Die Anmeldung ist noch bis 15. Juli über das Online-Formular auf der Beteiligungsplattform der Stadt Erkrath unter beteiligung.nrw.de/portal/erkrath möglich. Für Rückfragen steht der städtische Integrationsbeauftragte Torsten Gumbrecht unter Telefon 0211 2047-5026 sowie per E-Mail an integration@erkrath.de zur Verfügung. Mohammed Assila, Interkultureller Berater der Stadt, hatte bei einem der vergangenen internationalen Feste „die Vielfalt, die Harmonie und den sozialen Frieden“ in Erkrath beschworen und die zahlreichen Besucher aufgefordert: „Nutzen Sie die Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen, und genießen Sie das köstliche Essen.“ Dieser Appell soll am 1. September erneuert werden.

(hup)