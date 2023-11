Betreuung in Erkrath Personalnot: Stadt streicht Abschlussfahrt der Kita Willbeck

Doch die Stadt sagt: Die (auch vorab) einzuhaltenden Ruhezeiten binden Personalkapazitäten, die im täglichen Betreuungsbetrieb in der Einrichtung fehlen. Ein freiwilliger Verzicht auf diesen Arbeitsschutz sei nicht möglich. In Zeiten des Fachkräftemangels und der in Krankheitsphasen teils sehr knappen Personaldecke in allen städtischen Kindertagesstätten sei der für eine solche Abschlussfahrt erforderliche Personaleinsatz „leider nicht mehr zu leisten“, heißt es in der Vorlage für den Jugendhilfeausschuss, der am 16. November tagt. Auch wenn in der Kindertagesstätte Willbeck in der Regel ausreichend Personal vorhanden ist, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Umständen bei Ausfällen für Vertretungen in anderen städtischen Kindertagesstätten zur Verfügung stehen“, argumentiert die Verwaltung.