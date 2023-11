Verkehrswende in Erkrath Stadt stellt Konzept für Millrather Weg vor

Am Montag, 27. November, will die Verwaltung ab 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Regenbogenschule am Teilstandort in Unterfeldhaus, Millrather Weg 67, über die geplante Fahrradstraße am Millrather Weg informieren. Vorgestellt werden das Konzept zur Neugestaltung des Radverkehrs sowie der Sinn und Zweck von Fahrradstraßen.Vorgesehen ist, den Millrather Weg zwischen Niermannsweg und Matthias-Claudius-Straße zunächst für zwei Jahre als Fahrradstraße auszuweisen. Voraussichtlich ab Frühjahr 2024 werden entsprechende Schilder und Fahrbahnmarkierungen alle Verkehrsteilnehmenden auf die neuen Regeln hinweisen, mit denen Fahrräder und E-Scooter dann Vorrang vor anderen Fahrzeugen hätten. Die aktuell gültige Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h bleibt davon unberührt. Auch können Pkw den Straßenabschnitt unter Einhaltung der Regeln für Fahrradstraßen weiterhin befahren und nutzen. Nach einer zweijährigen Pilotphase soll auf Basis der gesammelten Erfahrungen über mögliche Anpassungen beraten werden. In Hilden, Mettmann und vielen anderen Städten in Deutschland hat sich das Konzept der Fahrradstraße bereits bewährt und für mehr Sicherheit von Radfahrenden im Straßenverkehr gesorgt, informiert die Verwaltung.