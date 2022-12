Fitness in Erkrath Stadt sperrt Plätze wegen Kälte

(RP) Die strenge Kälte soll sich noch das ganze Wochenende über halten. Wegen der aktuellen Witterungsbedingungen müssen daher die Sportplätze im Erkrather Stadtgebiet bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, gesperrt werden, informiert die Stadt. Betroffen davon sind der Sportplatz Kemperdick, der Sportplatz Grünstraße und der Sportplatz Rankestraße in Hochdahl, das Toni-Turek-Stadion in Alt-Erkrath sowie der Sportplatz Niermannsweg in Unterfeldhaus. Das kostenlose Freizeitangebot „Laufen unter Flutlicht“ muss aus demselben Grund ebenfalls ausfallen. Da für die kommende Woche neben wieder höheren Temperaturen auch Niederschlag vorhergesagt wird, bleiben die Umlaufbahnen am Sportplatz Rankestraße und am Sportplatz Niermannsweg vorsorglich bis zu den Weihnachtsferien gesperrt. Da das Laufen unter Flutlicht wie üblich während der Schulferien pausiert, findet das beliebte Lauf-Angebot frühestens wieder am Montag, 9. Januar, statt, heißt es aus dem Rathaus.