Solidarität zeigen Erkrather Feuerwehrauto für die Ukraine

Die Fahrzeugspende sei eine hervorragende Idee der Weiterverwertung und helfe, die Infrastruktur für den Zivilschutz in der Ukraine aufrecht zu erhalten, hieß es von der CDU. Bernhard Osterwind (BmU) betonte: „Ein Löschfahrzeug ist zum Löschen da. Und wo in Europa brennt es derzeit mehr als in der Ukraine?“ Alles, was dem ukrainischen Volk dabei helfe, sich gegen den russischen Aggressor zu wehren, soll gemacht werden, waren sich die Befürworter der Spende einig.