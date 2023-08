Dauersperrung in Unterfeldhaus Stadt will für mehr Sicherheit am Eselsbach sorgen

Weil Wasser und Umfeld des bei Ausflüglern beliebten Eselsbachs laut BRW ökologisch und chemisch in schlechtem Zustand sind, soll das Gewässer auch im Bereich Unterfeldhaus umgestaltet und dadurch ökologisch aufgewertet werden. Die Pläne hatte der BRW bereits im Januar 2020 in Erkrath vorgestellt. Demnach soll die in den 1970er-Jahren ausgebaute und streckenweise mit Ufer- und Sohlsicherung aus Steinen versehene Fließstrecke des Bachs erweitert werden, auch um die Hochwassergefahr zu bannen. Dabei werden die Ufer teils abgeflacht und Tothölzer in den neu angelegten Bach eingebaut, sodass unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten entstehen können – lebenswichtig für die vielen Bachbewohner.