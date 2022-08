Energie sparen in Erkrath : Stadt schaltet nachts das Licht auf Straßen aus

Erkrath Die Stadt hofft, durch diese Maßnahme genug Energie zu sparen und gut durch den Winter zu kommen. Das Ausschalten der Straßenbeleuchtung gilt ab September bis auf Weiteres.

Um den deutschlandweiten Bedarf an Strom und Gas weiter zu senken, möchte die Stadt Erkrath Energie einsparen. So soll ab Anfang September in Abstimmung mit den Stadtwerken Erkrath täglich die Straßenbeleuchtung im Erkrather Stadtgebiet nachts zwischen 1 und 4:30 Uhr abgeschaltet werden. Ausgenommen hiervon sind einzelne Fußgängerüberwege, Tunnel sowie Fußgängerzonen, die nicht an das zentrale Schaltsystem angeschlossen sind.