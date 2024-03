A3 in Höhe Erkrath Keine Liebe für den Rastplatz-Ausbau

In den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren werden für die Anlage Stinderhof neue Varianten vorgestellt, allesamt berücksichtigen den achtstreifigen Ausbau der A3, der in der Region ebenfalls ein Politikum ist. Die Stadt Erkrath kritisiert den Raststätten-Ausbau, weil er mit einer Neuversiegelung von Freiflächen einherginge. Im Planungsraum liegen Teile des Naturschutzgebietes „Stinderbachtal“, das zwar im Zuge der geplanten Baumaßnahme nicht angetastet werde. Doch sei eine hohe landschaftliche Attraktivität, Strukturvielfalt durch bewaldete Hänge des Stinderbachtals und die Feuchtwiesen in den Talniederungen sowie die zahlreichen Gehölzbestände und Offenlandbereiche vorhanden und das Gebiet sei auch für die überörtliche Bevölkerung für die Naherholung von Bedeutung.