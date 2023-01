Sportstätten in Erkrath Wie Alt-Erkraths Tennisplatz gesichert bleiben soll

(RP/hup) Die Stadt will den Fortbestand der Tennisanlage Freiheitstraße sichern. Die Grundstücksbesitzerin wollte den Pachtvertrag für den dort seit Jahrzehnten ansässigen Tennisclub Blau-Weiß Erkrath Ende 2025 auslaufen lassen. Doch der Club möchte weitermachen und kann dabei auf Unterstützung von Politik und Stadt zählen. Im Flächennutzungsplan ist das Areal bereits als Sportfläche ausgewiesen. Die Politik hatte beantragt, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Durch ein wohnortnahes Angebot von Sportstätten soll den Bedürfnissen der Bürger nach Freizeit und Sport Rechnung getragen werden, heißt es darin. Der Standort Freiheitstraße zeichne sich durch gute Erreichbarkeit aus – auch für die geplanten Wohnbauprojekte auf nahen Pose-Marré-Gelände, im Bereich Erkrath-Nord sowie am Wimmersberg. Der Bedarf an Sportangeboten im Stadtteil werde steigen. Die Stadt befürwortet die Zielsetzung des Bebauungsplans, da so der einzige Tennissportstandort in Alt-Erkrath gesichert werden kann.