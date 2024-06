Hochdahl Rankestraße: Stadt legt Kosten für Asbestsanierung offen

Angesichts der Vorteile für die Einbeziehung von Restflächen in die Asbestsanierung hat der Sachverständige empfohlen, die Arbeiten mit ausführen zu lassen. Überschlägig ermittelte Mehrkosten für die vollflächige Asbestsanierung einzelner Klassenräume im Rahmen der Brandschutzsanierung belaufen sich laut Stadt auf zirka 7300 Euro je Klassenraum und damit auf etwa 547.500 Euro für 75 Klassenräume der Bauabschnitte 2-5, im Zeitraum 2024-2028. Eine Asbestsanierung nach Abschluss der Brandschutzsanierung würde wesentlich teurer. Die vollflächige Asbestsanierung parallel zur Brandschutzsanierung sei die deutlich günstigere Alternative und bringe wesentlich geringere Eingriff in den Schulbetrieb mit sich. Ein Beschluss soll bei der im September anstehenden Ratssitzung im Anschluss an die Ermittlung der präzisierten Kosten gefasst werden.