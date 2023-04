Mobilität Erkrath – kein Pflaster für Carsharing?

Die Stadtverwaltung hat dem Mobilitätsausschuss einen Bericht zum Sachstand „Carsharing in Erkrath“ als Mitteilungsvorlage vorgelegt. Darin wird erklärt, warum die Voraussetzungen für ein Carsharing-Angebot in Erkrath relativ schlecht seien und die weiteren Überlegungen dazu derzeit ruhen würden. Die Politik, die das Thema mit vermehrten Anfragen in den vergangenen Jahren angestoßen hatte, diskutierte die Aussagen, beziehungsweise äußerte Unzufriedenheit. Carsharing sei ein sinnvoller Baustein der Mobilitätswende und könne angesichts der Klimakrise nicht mehr lange verschoben werden. Bürgermeister Christoph Schultz versicherte, das Thema sei „noch nicht beerdigt“.