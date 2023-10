Appell aus dem Rathaus Klinikschließung: Stadt ruft zur Beteiligung an Haaner Demonstration auf

Wie die Stadt Erkrath mitteilt, haben die geplanten Krankenhausschließungen der Kplus Gruppe in Haan und Hilden auch Auswirkungen auf die medizinische Versorgung in Erkrath. So könnten dadurch Krankentransporte und Rettungswege in die benachbarten Krankenhäuser in Zukunft länger dauern. Bürgermeister Christoph Schultz bekundet nun in einem Schreiben an die Stadtspitzen in Haan und Hilden seine Solidarität mit den beiden Nachbarstädten und sagt seine politische Unterstützung zu.