Betreuung in Erkrath Die Kita-Gebühren steigen ab Sommer

Alles wird teurer, auch für den Kita-Platz werden Erkrather Familie ab kommendem Sommer etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Turnusgemäß steht in diesem Jahr eine Anpassung der Elternbeiträge an. Die jüngste Erhöhung läuft nämlich bis zum 31. Juli in diesem Jahr aus.