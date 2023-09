Arbeiten bei der Kommunalverwaltung Stadt Erkrath hat noch viele offene Stellen zu vergeben

Die Stadt suche derzeit auf mehreren Ebenen dringend neue Mitarbeiter. „Wenn sie jemanden kennen, der eine Stelle sucht, gegeben Sie ihm Bescheid“, appellierte Schultz jüngst an die Besucher des Stadtteilgesprächs in Unterfeldhaus. In der Tat gibt es auf der Stadtseiten im Internet derzeit einige offene Stellen, die „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ zu besetzten sind – die Stellen sind also schon vakant und der Bedarf ist damit akut. Gesucht werden unter anderem Ingenieure, Bautechniker, Außendienstmitarbeiter für den Ordnungsdienst, Finanzbuchhalter, IT-Systemadministratoren, Reinigungskräfte, pädagogische Fachkräfte für Kitas, Grundschulen, Jugendcafé und Ganztagsschule sowie Rettungsassistenten. Bis zum 15. März 2024 muss die Stadt zudem einen neuen technischen Beigeordneten finden, da der langjährige Amtsinhaber in den Ruhestand geht.