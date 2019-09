Erkrath : Die Stadt hat jetzt eine Starkregenberaterin

Das Phänomen des Starkregens hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Da auch Erkrather Haushalte von der Überflutung betroffen waren, hat die Stadt ein Handlungskonzept erarbeitet und bietet jetzt ein neues Beratungsangebot: Ausführliche Erklärungen, wichtige Informationen sowie den Zugang zu den Erkrather Starkregenkarten werden auf der städtischen Homepage angeboten.

Zusätzlich wurde Miriam Riese als Starkregenberaterin eingestellt. Sie berät Eigentümer kostenlos und direkt vor Ort. Für Terminabstimmung ist die Beraterin telefonisch unter 0211 2407-6913 oder per Mail an die Adresse riese@abwasserbetrieb-erkrath.de erreichbar.

Zusätzlich erbittet die Stadt um Mithilfe der Bürger, die Fotos oder Videos vergangener Starkregenereginisse in Erkrath zu dokumentarischen Zwecken – gerne mit Zeit- und Ortsangabe – per Mail an unwetter@erkrath.de einsenden können.

Darüber hinaus richtet die neue Starkregenberatung im November gleich zwei Informationsveranstaltungen aus, die auch für Wohnungsbaugenossenschaften offen sind: Am Mittwoch, 6. November, können sich Bürger von 19 bis 21 Uhr im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105, informieren. Am Mittwoch, 13. November, findet eine weitere Veranstaltung von 19 bis 21 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße 58 statt.