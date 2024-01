Aufwachsen in Erkrath Stadt hat jetzt Leihräder für Grundschüler

In der GGS Regenbogen werden aktuell 322 Kinder beschult, rund 150 Schüler besuchen den Offenen Ganztag (OGS). An beiden Standorten sind jeweils drei Gruppen eingerichtet. Zum Schuljahr 2024/25 werden an der Schule circa 330 Schüler erwartet. Unter Berücksichtigung der Warteliste sowie aktuell vorliegender Anträge der Neuanmeldungen beantragt die GGS die Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe am Standort Kempen. Da der Container an der Feldheider Straße nach dem Umzug der Kita Lummerland in ihren Neubau freigeworden ist, kann dort eine zusätzliche Gruppe der Regenbogenschule untergebracht werden. Für die personelle Ausstattung sorgt der Träger.