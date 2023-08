Nachhaltigkeit in Erkrath Noch freie Plätz für Trödelmarkt im und am Bürgerhaus

In der Woche darauf findet dann am Samstag, 9. September, von 9 bis 13 Uhr der nächste Kindersachenflohmarkt in der Stadthalle an der Neanderstraße in Alt-Erkrath statt. Auch hier ist der Eintritt frei. Für diesen Termin sind bereits alle Standplätze vergeben. Für beide Trödelmärkte gilt: Professionelle Anbieter sind ausgeschlossen und der Verkauf von Neuware untersagt. Das Trödelangebot richtet sich ausschließlich an Privatpersonen.