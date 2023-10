Hochdahl Stadt hat am Weiher nachgebessert

Wie ein Hochdahler Bürger berichtet, hat unser Bericht über die umfassenden pflegerischen Missstände am Hochdahler Stadtweiher Wirkung gezeigt. Demnach sind die Löcher in der Wegepflasterung, die zur Stolperfalle werden können, am Montag beseitigt worden und der Weg entlang des Weihers zwischen den Häusern Am Stadtweiher 1-3 – von Stadt und Planungsunternehmen auch „Boulevard“ beziehungsweise „Promenade“ bezeichnet – sei bereits in der vergangenen Woche hergerichtet worden.