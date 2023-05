Nach Jahrhundert-Hochwasser im Juli 2021 Stadt berät Bürger kostenlos zur Starkregen-Vorsorge

Erkrath · In Erkrath fließt das Regenwasser bei sintflutartigen Wolkenbrüchen von den Hängen in den Ort und kann nicht schnell genug abfließen. Was Bürger tun können, um Schäden zu vermeiden.

24.05.2023, 14:27 Uhr

Die Morper Allee stand bei dem Unwetter Mitte Juli 2021 komplett unter Wasser. Foto: dpa/David Young

Die ersten Unwetter des Jahres mit Starkregen und Überflutungen sind schon wieder über einige Landesteile gezogen. Die Stadt nimmt das zum Anlass, auf die kostenlose Starkregenberatung des Abwasserbetriebs hinzuweisen. Mit dem frühlingshaften Wetter und den sommerlichen Temperaturen steige die Gefahr von extremen Wetterereignissen. In kürzester Zeit könnten dabei niedrig gelegene Grundstücke unter Wasser stehen, Straßen und Unterführungen geflutet werden sowie Keller volllaufen. Umso wichtiger sei der Schutz von Gebäuden und Grundstücken durch vorbeugendes Handeln. Die Beratung unterstützt Hausbesitzer, indem potenzielle Schwachstellen an Objekten aufgespürt und behoben werden. Bereits kleine, aber effektive Anpassungen wie Aufkantungen an Kellertreppen oder Türen sorgten für besseren Schutz. Gebäude mit Entwässerungseinrichtungen unterhalb der Rückstauebene sollten zudem über eine regelmäßig gewartete Rückstausicherung verfügen, um im Schadensfall Ärger mit der Versicherung zu vermeiden. Die Stadt selbst prüft bei ihren Gebäuden regelmäßig die potenzielle Gefahr durch Starkregen und hat bereits erste Schutzmaßnahmen wie die Realisierung kleinere Retentionsflächen, Verwallungen sowie Dachbegrünungen umgesetzt, heißt es aus dem Rathaus. Erste Tipps und Hilfestellungen zur privaten Vorsorge gibt es unter www.erkrath.de/starkregen. Die dort hinterlegte Starkregengefahrenkarte zeigt auf, ob das eigene Grundstück bei einem Starkregenereignis potenziell gefährdet wäre. Termine zur kostenlosen Starkregenberatung können unter Telefon 0211 2407-6913 oder per E-Mail an riese@abwasserbetrieb-erkrath.de vereinbart werden.

(hup)