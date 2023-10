Kultur in Erkrath Stabwechsel bei den Meisterkonzerten

Eigentlich ist es nur das 199. Konzert, denn ein einziges wurde nicht in Heilig Geist aufgeführt: Eine Oper über Liebe, Lust und Leid, die nicht in eine Kirche passte. Mit nunmehr 87 Jahren will der stille, bescheidene und dennoch umtriebige Musiker Gabor Antalffy dieses kostbare Kleinod, genannt Sandheider Meisterkonzerte, in jüngere Hände legen und damit den Fortbestand der Reihe sichern.