St. Sebastianus-Bruderschaft Erkrath zieht positive Bilanz Schützen begeistern Jugend fürs Brauchtum

Das fünftägige Schützen- und Volksfest der St. Sebastianus-Bruderschaft Erkrath war wieder einmal ein eine runde Sache für Jung und Alt. Kirmes an allen Tagen bei gutem Wetter, viele Schießwettbewerbe auch für Bürger und Vereine, und ein Gottesdienst plus weitere Programmpunkte mit kirchlichen Bezügen unterstrichen die lange Tradition des 1484 gegründeten Vereins. Höhepunkte waren das Prinzen- und Königsschießen am Freitagnachmittag und der dazugehörige Krönungsball am Samstagabend. „Wir hatten einen sehr schönen Krönungsball und haben bis in die Morgenstunden gefeiert“, sagt Vorstandsmitglied Wolfgang Heß – im übertragenen Sinne. Denn selbstverständlich gilt beim Schützenfest wie bei allen Freiluft-Veranstaltungen eine nächtliche Ruhezeit zum Schutz der Anwohner.