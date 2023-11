Brauchtum in Erkrath Martin trotzt Wind und Wetter

Der größte Martinszug der Stadt in Alt-Erkrath, organisiert von den Ercroder Jonges, hatte in diesem Jahr mit Nässe und Kälte zu kämpfen. Doch das schlechte Wetter war auch eine perfekte Kulisse für die Barmherzigkeit versprühende Geste, um die es bei diesem Fest geht: In einer kalten Nacht teilt Martin der Legende nach seinen warmen Mantel mit einem frierenden Bettler. Verkörpert wurden diese beiden Figuren erstmals bei diesem Zug von Natalie Østergaard Gossel (mit Pferd Caytano) sowie Janine Pless-Keens (Foto), die während der Coronajahre als selbstständige Martinsreiterinnen bekannt geworden sind. Parallel zu Alt-Erkrath, wo im Anschluss an den Umzug 600 Tüten mit Leckereien verteilt wurden, zogen die Kinder der Grundschule Willbeck mit Laternen durch die obere Willbeck. Bereits am Donnerstag hatte die Johannesschule mit dem Kindergarten an der Kreuzstraße zum Martinsfest eingeladen. Foto: Stephan Köhlen