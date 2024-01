Spur nach Säure-Angriff in Haan führt nach Erkrath „Es gibt Strukturen in der Szene“

Im März 2018 wurde in einem Park in Haan ein Säureanschlag auf Bernhard Günther verübt. Zwei Männer hatten den damaligen Innogy-Manager an einem Sonntagmorgen auf dem Heimweg vom Joggen zu Boden gedrückt und ihm Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet. Am Tatort spielten sich dramatische Szenen ab, ein Rettungshubschrauber brachte Günther mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Duisburg.