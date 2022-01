Protest und Gegenprotest in Erkrath : Spaziergänger lassen 66 Grablichter rechts liegen

Erkrath Der Bürgerprotest gegen Corona-Maßnahmen-Kritiker in Erkrath hat Zulauf. Er wird von zahlreichen Parteien der Stadt unterstützt und soll fortgesetzt werden.

66 Grablichter flackern in der Dunkelheit; für jeden Corona-Toten in Erkrath eins. Für die sogenannten Spaziergänger ist das Lichtermeer kein Grund innezuhalten. Sie lassen die Kerzen und rund 50 Erkrather Bürger auf der Bahnstraße einfach rechts liegen und ziehen eine knappe Stunde lang ihre Kreise durch Alt-Erkrath. So stumm wie jeden Montag. Und wie an jedem Montag hat sich ganz offenbar niemand gefunden, der zur Kritik an staatlichen Coronaschutzmaßnahmen und der Impfpflicht als Anmelder einer Demo stehen möchte. An den voll besetzten Boule-Bahnen heben Spieler kurz den Blick. Einer von ihnen schüttelt den Kopf: „Das sind keine Spaziergänger, sondern Irrläufer.“