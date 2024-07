Neu in Hochdahl Sommergarten statt Weiher-Café

Das Konzept klingt schon mal erfrischend: Besucher des geplanten Pop-Up-Biergartens am Weiher können sich auf kühle Getränke und nette Gespräche in entspannter Atmosphäre freuen. Dafür sorgen Sitzgelegenheiten, Lichter und Dekorationen und ein bunt geschmückter Tresen, an dem alkoholische und nichtalkoholische Getränke verkauft werden. Auch diverse Mini-Spiele sollen laut Stadt parat stehen und kostenlos ausgeliehen werden können. Der Erlös des Getränkeverkaufs fließt in die Refinanzierung des Projekts.