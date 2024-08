Treffpunkt in Hochdahl Cool bleiben im Sommergarten

Info

Geöffnet ist der Sommergarten auf der Brücke am Stadtweiher noch am 15. und 16. sowie am 22. und 23. August (immer donnerstags und freitags) von 17 bis 22 Uhr. Erkrather sind eingeladen, kühle Getränke und nette Gespräche in entspannter Atmosphäre am Stadtweiher zu genießen. Der Biergarten bietet Sitzgelegenheiten, alkoholische und nicht-alkoholische Getränke zum Selbstkostenpreis. Alle Einnahmen fließen in die Refinanzierung des Projektes. Das Projekt ist privat organisiert und über den Verfügungsfonds der „Sozialen Stadt Sandheide“ gefördert.

Wer beim Sommergarten helfen möchte, findet Informationen dazu unter beteiligung.nrw.de/portal/erkrath