Energiewende in Erkrath Solarstammtisch rund um kleine PV-Anlagen

(RP/hup) Die Erkrather Solarinitiative lädt für Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr, zum Stammtisch in den Wintergarten der Gaststätte Kupferspieß ein, Stahlenhauser Straße 31 in Hochdahl-Millrath. Im Mittelpunkt stehen diesmal Steckersolaranlagen. So werden kleine Photovoltaikanlagen genannt, die auch ohne ein geeignetes Hausdach etwa auf Balkon oder Terrasse in Mehrfamilienhäusern betrieben werden können. Jörg Sutter von der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf wird diese Anlagen vorstellen. Er ist Experte auf diesem Gebiet und wird zunächst einen kurzen Vortrag halten. Anschließend gibt es Raum für Fragen und eine Diskussion. Peter Knitsch, Grünen-Ratsherr und einer der Sprecher der Solarinitiative, wird die Veranstaltung moderieren und über den Stand der Vorbereitungen zur Gründung einer Erkrather Energiegenossenschaft berichten. „Hier hat sich in den letzten Wochen einiges getan, es gibt inzwischen auch ein konkretes Projekt, das die Initiative angehen möchten. Gesucht werden interessierte Bürger, die sich eine Beteiligung und Mitwirkung an der Genossenschaft vorstellen können“, so Knitsch. Die Erkrather Solarinitiative versteht sich als überparteilicher Zusammenschluss von Bürgern, die Photovoltaik in der Stadt fördern möchten. Dabei geht es neben größeren Anlagen auf öffentlichen und gewerblichen Dächern auch um Privathäuser. Erklärtes Ziel ist die Gründung einer Bürgersolargenossenschaft.