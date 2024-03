Umdenken in Erkrath So steht es um den Solarausbau der Stadt

Zu den auserwählten Gebäuden gehören zum Beispiel die drei Grundschulen in Alt-Erkrath, die zwei Grundschulen in Unterfeldhaus und vier Grundschulen in Hochdahl. Die weiterführenden Schulen – Realschule, Mensa des Gymnasiums in Alt Erkrath und das Schulzentrum in Hochdahl – gehören ebenso dazu, gleiches gilt für die Kinder- und Jugendeinrichtungen mit sieben Gebäuden. Ebenfalls auf die Liste geschafft hatten es das noch recht neue Feuerwehrgerätehaus an der Kreuzstraße, dem PV zunächst aus Kostengründen verwehrt worden war, die Stadthalle an der Neanderstraße und das Sportheim Freiheitstraße 46.