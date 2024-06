Mobilität in Erkrath So schnitten die Erkrather beim Stadtradeln 2024 ab

Bürgermeister Christoph Schultz freut sich über den neuen Teilnahmerekord und begrüßte zum Ende der kreisweiten Abschlussfahrt rund 70 Fahrradbegeisterte bei ihrer Ankunft am Bavierplatz in Alt-Erkrath: „Die große Resonanz beim Stadtradeln zeigt, dass in Erkrath und dem gesamten Kreis Mettmann ein starkes Bewusstsein für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz vorhanden ist. Mit diesem Engagement machen wir klimafreundliche Alternativen im Bereich Mobilität nicht nur sichtbar, sondern leisten durch die aktive CO2-Einsparung auch einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt.“