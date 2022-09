Natzur in Erkrath : So macht der Herbst in der Sandheide Spaß

Herbert Bander führt zwei von drei Streifzügen durch die Sandheide an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Quartiermanagement hat drei Streifzüge zusammengestellt und kundige Tourenführer verpflichtet. Sie kennen Feld, Wald und Natur ganz genau.

„Das Projekt „Herausspaziert – Streifzüge durch die Sandheide“ geht in die zweite Runde und entwickelt langsam, aber sicher zur Sandheider Tradition. Das Quartier mit anderen Augen zu sehen, ist das Ziel der Streifzüge durch die Sandheide: An drei Terminen werden unterschiedliche Bereiche des Fördergebiets aus dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt Sandheide erkundet. Das Quartiersmanagement hat hierzu thematische Routen mit den ehrenamtlichen Guides erstellt, die durch das Quartier führen.

„Im letzten Jahr gehörten die Streifzüge zu den Highlights und die begrenzten Plätze waren schnell vergeben. Mit unseren Guides haben wir lokale Experten gewinnen können, die mit Leidenschaft und Know-how durch die Sandheide führen“, erklärt Projektbetreuerin des Quartiersmanagements Kübra Akyazi. Die Streifzüge starten mit Doppel-Ausflug: Der erste Streifzug beginnt am Donnerstag, 6. Oktober, mit Herbert Bander: Der gebürtige Trillser hat die Entwicklung der Sandheide seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hautnah miterlebt und kann zu jedem Fleckchen etwas Spannendes berichten. Auch als Stadtführer durch Hochdahl hat er im Auftrag des Bergischen Geschichtsvereins bereits Erfahrung gesammelt und ist ein Ausnahmetalent im Vermitteln erlebter Geschichte. Herbert Bander wird einen weiteren Streifzug am 13. Oktober anbieten, da das Gebiet zu weitläufig ist, um es in einer einzelnen Tour vollständig zu erkunden. Das Quartiersmanagement empfiehlt, an beiden Streifzügen teilzunehmen.

Der dritte Streifzug findet am 21. Oktober unter dem Motto „Hinein in den Wald“ statt. Es gibt zahlreiche Waldgebiet in der Sandheide: Knapp 20 Prozent des Fördergebiets sind ausgewiesene Waldflächen. Försterin Renate Späth, die auch im Naturschutzzentrum Bruchhausen aktiv ist, wird die Teilnehmenden auf einen Wald-Spaziergang mitnehmen und über die hier beheimateten Pflanzen und Tiere mitten im urbanen Raum berichten.