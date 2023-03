Intergeration in Erkrath Erkrath-Programm der Wochen gegen Rassismus

Gemeinsame Neujahrsfeier: Das persische Neujahrs- und Frühlingsfest Newroz wird am Dienstag, 14. März ab 18 Uhr in der Gaststätte im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 103-105 gefeiert. Vor Beginn des persischen neuen Jahres findet der traditionelle Feuersprung statt. Begleitet von viel Musik und Tanz springen die Menschen an diesem Abend über ein Lagerfeuer, um alles Schlechte und Negative des vergangenen Jahres in Rauch aufgehen zu lassen und neue Energie für das kommende Jahr zu gewinnen. Im Anschluss gibt es traditionelle Speisen.