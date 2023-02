Berufsstart in Erkrath So läuft die zweite Ausbildungsbörse

Rückblick: Bereits im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren der Erkrather Ausbildungsbörse das Gespür für den Bedarf. Zugleich haben sie während uns nach Premiere den Teilnehmenden genau zugehört. Zum Beispiel bei der Frage danach, was sie besser machen sollten. „Zum einen haben wir einen besseren Termin als 2022 gewählt. Wir sind sehr früh dran und so haben sehr viele Firmen und Institutionen viele freie Stellen anzubieten. Auf der anderen ist nach Corona der Bedarf an Arbeitskräften in allen Branchen sehr hoch. Es fehlt an ausgebildeten Fachkräften“, beobachtet Marc Hildebrand bei seinen Kontakten zur Wirtschaft.