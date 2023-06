Kindheit in Erkrath Spannender Spielsommer in der Sandheide

Die genauen Angebote und Termine sind im Spielesommer-Kalender auf der städtischen Homepage unter www.erkrath.de/spielesommer-sandheide sowie im Schaufenster des Quartiersbüros auf dem Sandheider Markt (Hans-Sachs-Weg 9, 40699 Erkrath) zu finden. Die Angebote werden abwechselnd an fünf Orten in der Sandheide durchgeführt: am Sandheider Markt, am Spielplatz am Eichendorffweg, am Spielplatz an der Immermannstraße, am Bolzplatz am Kinderhaus und am Naturcamp Sandheide. Unterstützt wird der vom Quartiersmanagement Sandheide koordinierte Spielesommer erneut von verschiedenen Vereinen und Einrichtungen der Erkrather Kinder- und Jugendarbeit – darunter Du-Ich-Wir e.V., füreinander e.V., das Integration- Kulturzentrum e.V., das Kinder- und Jugendzentrum des TSV Hochdahl 64 e.V., das Kinderhaus Sandheide, Mohammed Assila, das Naturschutzzentrum Bruchhausen, das Quartiersmanagement Sandheide, die Sozialpädagogische Familienhilfe der Stadt Erkrath sowie die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann.