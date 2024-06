Europawahl in Erkrath So klappt es mit der Stimmabgabe

Am Sonntag ist Wahlsonntag: Am 9. Juni findet deutschlandweit die Europawahl statt. Auch in Erkrath sind am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr die Wahllokale geöffnet. Damit mit der Stimmabgabe alles auf Anhieb klappt, hat die Stadt noch einmal wichtige Details zusammengefasst.