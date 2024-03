Verkehr in Erkrath So gelingt die letzte Meile bis zur Arbeit

Der Grundgedanke war: Wenn Diesel und Benzin und auch Strom immer teurer werden, haben vor allem wenig Verdienende einen starken Anreiz, nicht mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu kommen. Doch was die Betroffenen zu einem Umsteigen bewegt, konnte bislang nur vermutet werden. In Unterfeldhaus wurden die, die ihr Verhalten ändern sollen, befragt. Und daraus entstand die Idee, in der Nähe von zwei Bushaltestellen drei Mobilitätsstationen anzulegen, damit die letzte Meile bis zum Arbeitsplatz kein Hindernis mehr ist. So wird es nun bis 2027 in Unterfeldhaus gebaut und ausprobiert.