Energie in Erkrath So geht es mit Fernwärme in Hochdahl weiter

Über die Zukunft der Fernwärme in Hochdahl informieren die Stadtwerke Erkrath am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr in der Stadthalle Erkrath. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Eine Anmeldung zur Infoveranstaltung ist erforderlich unter www.stadtwerke-erkrath.de.Die Teilnehmer erwarten Fachvorträge und erfahren mehr zum Stand der Dekarbonisierung der Fernwärme in Hochdahl, den Technologien und den Entwicklungen auf dem Energiemarkt sowie deren Bedeutung.