Fortschritt in Erkrath So digital ist die Verwaltung

Wie Kämmerer Torsten Schmitz betonte, hänge letztlich alles an der Umstellung auf digitale Akten (E-Akten), was aber ein langwieriger Prozess sei, da die jeweiligen – ohnehin schon komplett ausgelasteten – Fachbereiche darin eingebunden werden müssten. Diese müssten ihre Digitalisierungsbeiträge zusätzlich zum Tagesgeschäft leisten – „mehr Tempo als jetzt geht da nicht“, sagte der Kämmerer in Richtung FDP, die ihre Kritik am aus ihrer Sicht zu niedrigen Digitalisierungstempos der Stadt zuvor erneuert hatte.