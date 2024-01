Ausgehen in Erkrath So bunt wird der Start ins Kulturjahr 2024

Bereits einen Tag später, am Donnerstag, 25. Januar, geht es ebenfalls um Beziehungen. Diesmal ist Jürgen von der Lippe ist zu Gast in der Stadthalle und wird sein Buch „Sex ist wie Mehl“ vorstellen. Der selbsternannte Vorleseonkel der Nation und Meister des markanten Mienenspiels will die seiner Ansicht nach wirklich wichtigen Fragen des Lebens beantworten: Was ist eine Fünf-Euro-Sängerin? Was macht ein Mönch mit einem Saxophon? Und warum ist Sex überhaupt wie Mehl? Von der Lippe eilt jedenfalls schon mal der Ruf voraus, auch mit mittlerweile über 70 Jahren nichts von seinem Wortwitz verloren zu haben.