Für junge Leute in Alt-Erkrath : Skaterbahn muss saniert werden

Im Skaterpark in Alt-Erkrath herrscht Zwangspause. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Immer häufiger hatte die Anlage am Gödinghover Weg in Alt-Erkrath in den vergangenen Jahren repariert werden müssen. Wegen Mängeln ist sie derzeit geschlossen – und soll im Juli einen neuen, verschleißarmen Belag bekommen.

„Schäden am Fahrbelag – Unfallgefahr!“ steht auf dem Hinweisschild am verschlossenen Tor der Skateranlage am Gödinghover Weg. Noch vor Beginn und bis zum Ende der Sanierung kann die Anlage nicht mehr genutzt werden. „In der finalen Begutachtung wurde deutlich, dass die Schäden am Belag der Rampen so stark sind, dass trotz der letzten Reparaturen im Mai ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist. Nach der Sanierung steht dann aber wieder eine verkehrstaugliche und gut befahrbare Skateanlage zur Verfügung“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Oktober 2012 war der 30.000 Euro teure Skaterpark auf der ehemaligen Multifunktionsanlage Gödinghover Weg eröffnet worden, gut versteckt im Grün hinter dem Sportzentrum in Alt-Erkrath, weitab von lärmempfindlichen Anwohnern. Die auch vorher schon gut genutzte Anlage war nicht mehr zeitgemäß, daher wurden kurzerhand die Möglichkeiten für Rollhockey und Volleyball demontiert und durch Minirampe, Wallride, Street Spine und Curb ersetzt.

Info Jugendcafé und Skaterpark Auch in Hochdahl gibt es eine Skateranlage. 2004 war sie den Jugendlichen übergeben worden. Trotz des Haushaltssicherungskonzepts hatte die Stadt damals 150.000 Euro in dieses Projekt investiert. 2018 wurde nahe des Skaterparks ein nigelnagelneues Jugendcafé eröffnet – eine ideale Verbindung zweier für Kinder und Jugendliche wichtiger Einrichtungen.

Sehr zur Freude des damaligen Jugendrats, der sich für die stabilere – und teurere – Variante aus Holz und Stahl eingesetzt hatte, was die Stadt dann auch in Angriff nahm. Das Interesse der Jugendlichen an dem neuen Skaterpark vervielfachte sich daraufhin, zumal nicht nur bereits sehr gute Skater, sondern auch Anfänger und Jüngere dort gute Bedingungen vorfanden: Sie schauten sich die Tricks der Älteren bzw. Erfahreneren ab und versuchten, sie nachzumachen. Aber jetzt ist der Belag in die Jahre gekommen.

Im Eröffnungsjahr 2012 hatte der Fachbereich Jugend der Stadt bei einer BMX-Veranstaltung in Köln die dortige Wettkampfskateanlage erworben und die gebrauchten Rampen in Abstimmung mit Erkrather Jugendlichen zu einer neuen Gesamtanlage am Toni-Turek-Stadion in Alt-Erkrath zusammengesetzt. Um die Anlage betriebsfähig zu halten, waren in den vergangenen Jahren allerdings immer häufiger Reparaturen erforderlich, berichtet die Stadt. Es ging vor allem um die Beseitigung wasserbedingter Schäden an den Platten, da der Belag wegen der direkten Lage im Auenbereich der Düssel nach Regenfällen nur schlecht abtrocknete.

Eine umfangreiche Sanierung der Anlage soll nun für Besserung sorgen, verspricht die Verwaltung. Gemeinsam mit dem Konstrukteur der Anlage sowie einem Planer und Sachverständigen für Bike- und Skateanlagen sei beschlossen worden, für derartige Anlagen entwickelte, verschleißarme Skatesmart-Platten einzubauen. Diese würden auch verbesserte Fahreigenschaften aufweisen. Die Sanierungsarbeiten könnten im Juli beginnen, sofern das Material rechtzeitig geliefert werde.

Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sind derzeit übrigens wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar, informiert die Verwaltung. Kinderhaus Sandheide, Jugendcafé am Skaterpark, Jugendtreff Unterfeldhaus und Jugendcafé im Kaiserhof können nach Vorlage eines negativen Coronatests besucht werden. Bereits genesene oder geimpfte Besucher sind von der Testpflicht ausgenommen. Das Tragen einer medizinischen Maske und die Corona-Hygieneregeln bleiben für alle verpflichtend.