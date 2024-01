Leben in Erkrath Singen und Trinken wie die Franzosen

Walter Weitz ist Musiker und Stammdozent der Erkrather Volkshochschule (VHS). Er lädt am Mittwoch, 31. Januar, ab 19 Uhr zum französischen Liederabend an. Mit Gitarre, Gesang und Wein will er frankophiles Flair in den Versammlungsraum 3 des Bürgerhauses Hochdahl zaubern. Auf charmante und unterhaltsame Art nimmt der hauptberufliche Französischlehrer die Gäste mit auf eine musikalische Tour de France: Begleitet von Gitarre, Banjo und Ukulele sowie zahlreichen Anekdoten, werden an diesem Abend rund zwei Stunden lang gemeinsam Lieder von Trenet, Ferrat, Bécaud und vielen anderen gesungen.