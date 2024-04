Schreiben als Hobby Wandern inspiriert Mordsgeschichten

„Ich wollte aber nichts über meine eigene Familie schreiben“, gibt er zu. Aus diesem Grund brachte er seine Gedanken in einem Ratgeber und Sachbuch unter. Das Buch „Fragende Augen der Kinder und der Jugend“ wurde 2008 veröffentlicht und soll zur Entspannung zwischen Eltern und ihren Kindern beitragen. Das zweite Buch trägt den Titel „Utopika – bitte nicht ankommen!“ und handelt von einer Frau, die immer den falschen Partner wählt, was mit den Sternzeichen zu tun hat. „Die Idee kam mir, als ich am Rheinufer saß“, erzählt der Hobby-Autor.