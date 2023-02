Angebote in Erkrath Alles für die Familien

Erkrath · Das Zentrum für Sport, Gesundheit und Bildung will Eltern in Unterfeldhaus einen vielfältigen Treffpunkt bieten. Am Samstag startet eine neue Vortragsreihe.

23.02.2023, 15:07 Uhr

SGBZ-Geschäftsführerin Mareen Koren in der Gymnastikhalle, dem meistgenutzten Raum des Zentrums. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Sandra Grünwald

Fast dreißig Jahre zurück liegt die Idee eines Zentrums, dessen Betreiber Menschen dabei unterstützt, sich wieder als Einheit von Körper, Geist und Seele zu begreifen. Den Anstoß dazu gab die Schule für Gesundheitssport, die sich dem SC Unterbach anschloss und integriert wurde. 2005 war es dann soweit: Ein halbes Jahr nach der Einweihung des Neubaus vom SC Unterbach entstand das Zentrum für Sport, Gesundheit und Bildung, kurz SGBZ.