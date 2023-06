Politik in Erkrath Der Seniorenrat will Hochdahler Bürgerbus-Verein in die Spur bringen

Als diese Nachricht schon Hoffnung machte, meldete sich Uli Schimschock (fraktionslos) zu Wort: „On-Demand klingt ja gut, ist aber nur über digitale Plattformen möglich. Ich hatte gestern ein Gespräch mit drei Herren vom Seniorenrat…“ So kam der Bürgerbus wieder ins Spiel. „Der Seniorenrat will sich dafür einsetzen und um die Anwerbung von Mitgliedern kümmern“, eröffnete Uli Schimschock. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass der letzte Versuch vielleicht daran gescheitert sei, dass er mitten in der Pandemie stattgefunden hatte. „Wahrscheinlich konnten sich die Menschen nicht vorstellen, wie es überhaupt weitergeht, und wie gefährlich das Sitzen im Bürgerbus sei“. Heute sehe man größere Chancen. „Bitte verbreiten Sie die Idee, dass der Seniorenrat Leute für einen Bürgerbusverein sucht“, appellierte Senior Joachim Nentwich an die Ausschussmitglieder.